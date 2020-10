Michael Matthews est lui aussi positif au coronavirus, l’Australien quitte le Giro

L’Australien de 30 ans disputait jusqu’ici un bon Giro avec une deuxième place, une troisième place et une quatreième place à son actif. Il était également troisième du maillot vert. Matthews « est actuellement asymptomatique» et « aucun autre membre de l’équipe ne présente de symptômes de Covid-19», a précisé Sunweb dans un communiqué.

Matthews est le deuxième cas de coronavirus qui a été détecté par les organisateurs du Giro lors de la journée de repos de lundi après Steven Kruijswijk. Six membres des staffs des équipes ont également été testés positifs : quatre de l’équipe Mitchelton Scott, un de l’équipe AG2R et un du Team Ineos. Déjà privée de Simon Yates en semaine à cause du coronavirus, l’équipe Mitchelton-Scott a décidé de se retirer.