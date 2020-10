Kruijswijk positif au Covid-19 et contraint à l’abandon: «Je me sens juste en forme»

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) est l’un des deux coureurs qui ont été testés positifs au Covid-19 lundi lors de la première journée de repos du 103e Tour d’Italie cycliste et qui doivent quitter la course mardi. Le Néerlandais de 33 ans ne s’attendait pas du tout à être contaminé car il est asymptomatique.

Kruijswijk a appris la nouvelle de son test positif mardi matin. «Je me sens juste en forme. Je n’arrive pas à croire que je l’ai eu. C’est une très grande déception de recevoir cette nouvelle. Au sein de l’équipe, nous prenons de nombreuses mesures et il est dommage que je doive quitter le Giro de cette façon».

Kruijswijk était onzième du classement général, à 1:24 du leader Joao Almeida, et selon son équipe, il était «déterminé à gagner ce Giro d’Italie». Les autres coureurs et membres du personnel de l’équipe Jumbo-Visma ont été testés deux fois négatifs et ont été autorisés à poursuivre le Giro.

Blessé à l’épaule à la suite d’une chute dans le Dauphiné, Kruijswijk avait déjà dû renoncer à disputer le dernier Tour de France.