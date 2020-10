Le directeur sportif Jumbo-Visma trouve la décision de son équipe «la plus responsable», Kruiswijk très déçu

Après Mitchelton-Scott, l’équipe Jumbo-Visma a aussi décidé de ne pas prendre le départ de la 10e étape du Tour d’Italie après le test positif au coronavirus de son leader Steven Kruijswijk. «C’était la décision la plus responsable pour la santé de nos coureurs et des membres de notre staff», a déclaré le directeur sportif de la formation néerlandaise Addy Engels.

La nouvelle du test positif de Kruijswijk est arrivée dans la nuit de lundi à mardi. «Depuis lors, ça a un peu été les montagnes russes. Nous avons pris la décision tardivement car nous avons voulu la prendre en concertation avec le management, les coureurs et le staff», a ajouté Engels.

Contrairement à Jumbo-Visma, l’équipe Sunweb a décidé de continuer le Giro malgré le test positif de Michael Matthews. «Pour nous, il semblait que c’était la chose la plus responsable à faire après un test positif dans notre formation car nous avons tous été proches de lui (Kruijswijk, ndlr)», a ajouté l’ancien coureur.

«Se retirer d’une course comme le Giro est une décision importante. Mais nous avons pensé dans l’intérêt de l’épreuve. C’était le plus sûr pour nous, mais aussi pour le peloton et pour l’intérêt du Giro», a ponctué Addy Engels.