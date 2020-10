Tour des Flandres: Greg Van Avermaet prendra sa décision de participer ou non vendredi au plus tard

La décision sera prise vendredi au plus tard. En effet, 72 heures avant le départ du Ronde, son équipe devra transmettre une liste de 9 noms à l’UCI et à l’organisateur : sept effectifs et deux remplaçants. Ce n’est qu’à partir de cette liste que les coureurs peuvent être choisis. L’inscription définitive se déroule la veille de la course. Chez CCC, on attend la décision de Greg Van Avermaet.

Le leader de l’équipe CCC, 35 ans, a chuté lourdement le 4 octobre dans Liège-Bastogne-Liège a souffert de plusieurs sérieuses blessures.

« Je ne peux pas dire pour l’instant si Greg Van Avermaet est assez bien rétabli pour faire la course dimanche ou non. Ce sera décidé par le staff médical en collaboration avec Greg. Vendredi au plus tard, car il faudra alors transmettre notre sélection de sept noms avec deux réserves », rapporte le directeur sportif Valerio Piva.