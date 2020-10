Avec Voo TV+, l’opérateur télécom fait peau neuve

L’opérateur lance une nouvelle interface qui fait la part belle à la personnalisation et à la découverte du contenu.

L’opérateur télécom Voo remet au goût du jour son interface TV. Une nouvelle version baptisée Voo TV+ fait l’objet d’un lancement partiel à partir de ce mardi. Elle sera proposée à un panel de 35.000 clients. L’ensemble des abonnés Voo pourront y accéder début 2021.

L’actuelle version commençait à sérieusement dater. Elle avait été mise sur le marché il y a cinq ans. Une éternité dans le monde de la télévision. Les comportements de consommation ont fortement évolué ces dernières années avec la montée en puissance du non-linéaire (à la demande) et du mobile, la multiplication des écrans, l’accroissement de l’offre de contenu portée par l’arrivée de nombreuses plateformes (Disney+, Netflix,…). « On voulait offrir une expérience nouvelle plus adaptée aux usages de nos clients », explique Marie-Pierre Dinsart, porte-parole de Voo.