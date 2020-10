L’organisateur du Giro Mauro Vegni déterminé à rejoindre Milan: «Impossible de faire davantage»

Huit tests positifs au Covid-19, l’abandon forcé de Steven Kruijswijk et Michael Matthews, et le retrait des équipes Mitchelton-Scott et Jumbo-Visma ont bouleversé le Tour d’Italie cycliste mardi matin. L’organisateur Mauro Vegni, cependant, reste déterminé : «Nous voulons aller à Milan».

Au cours des deux derniers jours, 571 tests du Covid-19 ont été effectués dans la caravane du 103e Giro, ce qui a donné huit cas positifs : Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Michael Matthews (Sunweb), quatre membres du personnel de Mitchelton-Scott, et un membre de l’encadrement de AG2R-La Mondiale et un autre de Ineos Grenadiers. Toutes les personnes impliquées quittent le Giro et commencent une quarantaine, et les équipes Mitchelton-Scott et Jumbo-Visma ont décidé de se retirer complètement.

Toutefois, l’organisateur du Giro, Mauro Vegni de RCS Sport, a toujours pour objectif de se rendre à Milan, où le dernier contre-la-montre devrait se terminer le dimanche 25 octobre. Mardi, avant le début de la dixième étape, Vegni a déclaré aux médias italiens : «L’intention est d’atteindre Milan. Tel est l’objectif. A tout prix, à l’exception bien sûr des problèmes de santé».