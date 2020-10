Une maison écologique en forme de dôme à vendre aux États-Unis (photos)

Envie de changer d’air et de déménager à l’autre bout du monde ? C’est possible si vous êtes prêts à dépenser un peu plus de 380.000 € (449.000 dollars pour être précis). L’éco-dôme, une maison écologique en forme de dôme, a été conçue par l’éco-entrepreneur David Winkelman à Brainerd dans le Minnesota pour la modique somme de 1.750.000 dollars. Elle a remporté le prix de la construction écologique de l’État en 1990. Son créateur n’y a jamais habitué et a utilisé le dôme comme maison témoin, avant de la vendre en 2012.

La propriété fait plus de 2.580mètres carrés, comprend cinq chambres à coucher, deux salles de bain, une salle de douche, une kitchenette, un salon, un studio, une cabine de son et une chambre forte. Mais ce n’est pas tout : elle possède son propre abri en béton et en acier contre les tornades, une serre et un hangar.