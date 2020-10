La chouette en toque Gourmandise pour les tout-petits

Un délice pour les tout-petits. Pour éveiller leurs papilles, leur curiosité, leur envie de cinéma. Ce programme joyeusement mitonné par La chouette du cinéma se compose de plusieurs courts-métrages colorés et pleins d’humour, le tout rassemblé autour de la gourmandise et d’une source qui guérit le mal d’amour. Histoires de grenouille à grande bouche ou d’ours avec l’estomac dans les talons. Manger ou être mangé est la loi de la nature. Les histoires mettent en scène de façon ludique des animaux concernés par la chaîne alimentaire. Mangez-vous cinq fruits et légumes par jour ? Pas question de faire la fine bouche.

Les séances.