Les Trolls 2: Tournée mondiale «spitte» d’énergie

« Il était une fois deux Trolls. L’un s’appelait Poppy et l’autre, Branche. Ensemble, ils sauvèrent le monde. Poppy fut couronnée reine, Branche trouva ses couleurs et tous deux devinrent les meilleurs amis. Ce qu’ils savaient, c’est que leur monde était bien plus grand qu’il n’y paraissait ! » Ainsi débute la suite du film de 2016. On retrouve les petites créatures ultracolorées à une party, interrompue par la tribu des Rockeurs. Des Hard Rockeurs même ! Et l’on apprend qu’il en existe en fait six, des tribus, chacune caractérisée par un genre musical et détentrice d’une corde magique assurant sa pérennité. La Reine des Rockeurs a un plan : les réunir toutes sous sa férule, en s’accaparant ces fameuses cordes…