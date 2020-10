Que ferais-je s’il me restait trente jours à vivre ? Tarek Boudali, pote à Fifi (Philippe Lacheau), en tire une comédie avec comme détonateur comique le fait que le personnage condamné se rend compte qu’il n’est plus condamné, mais impossible pour lui de stopper l’engrenage. Impossible pour nous d’en dire plus car le film n’a pas été montré à la presse.

