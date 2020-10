Le monde à la merci des manipulateurs du Darknet

Azi Bello est un petit malin. Un type un peu paumé de trente-quatre ans (il se décrit simplement comme « un branleur de première ») qui, depuis l’abri de jardin de sa maison d’East Croydon, où il vit seul depuis la mort de sa mère, se sert de ses connaissances en informatique pour pénétrer dans les recoins les plus mystérieux du web afin de se battre pour un monde plus juste.

Et Azi Bello est bougrement doué. Il est ainsi parvenu à endosser l’identité d’un enfant mort pour créer de toutes pièces un personnage d’agitateur facho récoltant de plus en plus de likes et d’aficionados sur les sites spécialisés.

C’est là que le profil de Tom Chatfield, auteur de ce roman, prend toute son importance. Consultant pour de nombreuses entreprises dans le domaine des nouvelles technologies, auteur de divers essais sur le sujet, éditorialiste à la BBC, le gaillard a tout de la grosse tête jonglant avec son clavier sans que vous y compreniez quoi que ce soit.