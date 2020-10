Pär Zetterberg: «50 ans de bonheur mais aussi de souffrances»

Pär Zetterberg fête son demi-siècle, ce mercredi. L’icône anderlechtoise, qui a remporté six titres de champion de Belgique, a choisi les événements les plus marquants de ses cinquante années d’existence pour se raconter. Sans jamais se la raconter mais avec quelques anecdotes et révélations croustillantes. « Ce furent 50 années de bonheur mais aussi de souffrances, résume le double Soulier d’or, par ailleurs triple footballeur pro et sextuple lauréat du prix du Fair-play. Le diabète, les blessures, les opérations ou les années de galère où je devais calmer les supporters en tant que capitaine : je mesure ma chance mais j’ai payé pour tous ces moments de joie. J’ai dû aller les chercher. »

1 La naissance de ses enfants Erik et Emmy : « J’ai rencontré ma femme à 11 ans »