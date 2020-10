Diables rouges: Yannick Carrasco est devenu un choix par défaut

Membre à part entière du noyau de Roberto Martinez depuis quatre ans, Yannick Carrasco n’est pourtant jamais parvenu à véritablement s’imposer dans le onze du Catalan. La faute à une concurrence pesante et à un schéma de jeu dans lequel il s’insère sans pour autant y être indispensable.

« Face à l’Islande, il faudra de la personnalité pour gérer le match et obtenir les trois points. » De la personnalité, Yannick Carrasco en a. À voir comment elle peut se traduire sur le terrain, où son efficacité devant le but sera surtout scrutée en priorité. Dimanche, à Wembley, le joueur de l’Atlético a quelque peu gâché sa très bonne première mi-temps en loupant deux occasions franches qui auraient, selon ses mots, certainement changé le cours du match La (mal)chance s’en est également mêlée avec ce but refusé pour un hors-jeu de Castagne en tout de début de rencontre.

1 Un système auquel il a dû s’adapter