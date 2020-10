Baptême de l’art: le futur ne tient qu’à un fil

Les plus chouettes rencontres sont souvent les plus improbables. Mêler les arts numériques à une invention rétro qui existait déjà à l’Antiquité – on les appelait nerospastos en grec – s’avère une très bonne idée. Lumen#5 est un événement automnal (5 parce que 5e édition) mis sur pied par le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie Bruxelles, à Tournai.

Jusqu’au 25 octobre, les visiteurs pourront découvrir des œuvres interactives, des performances, des rencontres, des expos… Tout est gratuit : d’une installation robotique dessinant des portraits, à une performance inspirée de l’œuvre et de la vie Louise Bourgeois, en passant par un voyage virtuel où les visiteurs seront invités à faire pousser des villes imaginaires, sans oublier plusieurs installations numériques d’étudiants en arts, toutes plus surprenantes les unes que les autres…