Tour d’Italie: première victoire en 2020 pour Peter Sagan au bout d’une échappée de plus de 100km

Peter Sagan a réalisé un sacré numéro mardi en remportant en solitaire l’exigeante 10e étape du Tour d’Italie entre Lanciano et Tortoreto. Pour sa première participation au Giro, le Slovaque est donc parvenu à décrocher son premier succès en 2020 et a entrer dans le cercle fermé des coureurs à avoir remporté des victoires d’étape dans les trois grands tours.

Le leader de l’équipe Bora-Hansgrohe n’a pas compté ses efforts pour aller chercher cette victoire. Passé à l’offensive sur la côte de Chieti à plus de 130 km de l’arrivée, Sagan a travaillé avec ses compagnons d’échappée pour aller chercher les points du sprint intermédiaire. Il a ensuite poursuivi sur sa lancée pour affronter les ‘murs’ des Abruzzes avec leurs pourcentages frôlant les 20 %. Plus solide que Cataldo, Villella, Ganna ou encore Swift, le Slovaque s’est isolé en tête de course alors que la bagarre s’est déclenchée parmi les favoris.

Habile en déscente, solide sur le plat, il a splendidement résisté au retour du groupe des favoris pour s’imposer en solitaire sous la pluie. Vainqueur pour la 114e fois de sa carrière, il n’avait plus gagné la moindre course depuis le 10 juillet 2019 sur le Tour de France.