Coronavirus: un record de 7.393 nouvelles contaminations en 24 heures aux Pays-Bas

L’Institut royal néerlandais de la Santé publique (RIVM) a enregistré 7.393 nouvelles contaminations au Covid-19 entre lundi matin et mardi matin, indique-t-il mardi. Il s’agit là d’un nouveau record quotidien puisque, pour la première fois, le nombre d’infections dépasse les 7.000. Le RIVM a enregistré 6.844 tests positifs lundi et 34 décès en une journée. Les autorités néerlandaises devraient annoncer mardi soir un durcissement des mesures sanitaires. Les établissements horeca seront, selon les médias néerlandais, de nouveau complètement fermés, et ce pendant deux semaines.

Le RIVM a enregistré 43.903 nouveaux cas de coronavirus au cours des sept derniers jours, ce qui représente une augmentation considérable. L’Institut avait recensé 27.485 tests positifs au cours des sept jours précédents, 19.326 la semaine précédente et 13.471 la semaine d’avant.