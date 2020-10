Patrice Leconte: «J’ai dit que j’allais adapter «Les bijoux de la Castafiore». J’ai dit ça comme ça et ça s’est enflammé»

Tintinophile depuis l’enfance, Patrice Leconte promet : « Je veux être au plus près de l’esprit d’Hergé, de la BD. L’adaptation sera fidèle même si forcément, on prend certaines libertés. » - D.R.

Patrice Leconte, le retour ? Avis à tous les tintinophiles : après six ans d’absence au cinéma, le cinéaste des Bronzés et de Monsieur Hire, qui a dirigé les plus grands, revient sur le devant de la scène cinématographique avec le projet d’adapter l’album Les bijoux de la Castafiore. Avant ce grand défi qui vise la ligne claire d’Hergé en prises de vue réelles, il dirigera Gérard Depardieu en Maigret en adaptant Maigret et la jeune morte, de Simenon. L’attrait de la Belgique de Patrice Leconte ne s’arrête pas là puisqu’il a aussi un projet très singulier pour ses retrouvailles avec Benoît Poelvoorde. Il vient également de sortir une BD, un livre de contes et bientôt un roman. A 72 ans, pas vraiment oisif, le garçon !