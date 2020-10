Coronavirus: un Comité de concertation et le baromètre des experts annoncés pour ce vendredi

Auditionné en commission Santé à la Chambre, le nouveau ministre compétent, Frank Vandenbroucke (SP.A) a annoncé qu’un Comité de concertation était prévu pour ce vendredi. Il a précisé que le point principal de la discussion entre ministres fédéraux et représentants des entités fédérées sera le fameux baromètre de la vie sous le Covid, celui qu’on attend depuis bientôt un mois.

Selon nos informations, les experts du Celeval se sont encore vus longuement ce lundi. Il reste encore deux jours pour finaliser le rapport et les rencontres avec les différents secteurs concernés. Vendredi, l’objectif est d’enfin valider définitivement ce baromètre. Frank Vandenbroucke s’est toutefois voulu prudent : « Comme je l’ai déjà dit, il faut être sûr qu’on pourra l’accrocher au mur pour longtemps. » On n’est donc pas à l’abri d’un nouveau rejet politique, même si on sent un empressement du fédéral à conclure sur cette question.

Nouvelle réduction des contacts ?

Rappelons que la mise en place de ce baromètre pourrait avoir des conséquences directes, notamment à Bruxelles qui basculerait dans le rouge, ce qui implique par exemple une limitation des contacts à une seule personne contre trois actuellement.