Cela fait des années que les voitures diesel doivent être équipées d’un filtre à particules. Celui-ci, promettent les constructeurs, permet de retenir jusqu’à 99 % des particules fines émises à la combustion. Voilà pour la théorie.

En pratique, on sait déjà que l’indispensable opération de régénération qui « nettoie » le filtre des déchets accumulés, émet une grande quantité de particules fines et se déroule en situation réelle plus souvent qu’on ne le pensait.