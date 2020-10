Les Diables rouges moins à la fête sans Eden Hazard et Kevin De Bruyne

Les deux font peut-être la paire, mais pas forcément de manière systématique. Sous l’ère Roberto Martinez, riche de 47 matches depuis dimanche, Kevin De Bruyne et Eden Hazard vont l’un sans l’autre, plus souvent qu’on ne le pense. Une statistique surprenante, mais qui colle pourtant à la réalité. Les compères – à défaut d’être véritablement inséparables dans la vie de groupe – n’ont même pas disputé la moitié des rencontres ensemble : 22 en tout et pour tout. Une longue indisponibilité de part et d’autre (le ligament latéral du genou pour le Citizen et une fissure du péroné pour le Merengue) et toute une série de blessures éparses en ont décidé ainsi. Avec pour résultat des courses, 19 rencontres en dissociation partielle (12 en solo pour Hazard et 7 au compteur de De Bruyne) et 6 en absence commune (pour 3 victoires et 3 partages).