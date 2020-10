Après une année vouée à l’imbroglio fédéral et au covid, et après avoir renoncé au Seize pour un libéral flamand, quid du PS ? Le sondage Ipsos inquiète. En bureau, Magnette s’est interrogé à propos du sort de la gauche.

Analyse

L’avènement de la Vivaldi ouvre (même si le quasi reconfinement dû au covid n’a rien d’engageant) une nouvelle séquence politique pour l’ensemble des partis. Au PS, point de grande musique, ça reste compliqué. Rapport notamment au sondage Ipsos publié lundi dans ces colonnes, où les rouges recueillent à peine un peu plus de 21 % des intentions de vote en Wallonie, et voient deux personnalités libérales, Alexander De Croo et Sophie Wilmès, leur ravir la vedette en termes de popularité.