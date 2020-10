Coronavirus: en Wallonie, les gouverneurs ont pris le pouvoir

Étudiants, cafetiers ou sportifs : au sud du pays, tous les regards se tournent vers ces drôles d’oiseaux de notre paysage institutionnel. Pure logique institutionnelle. Le gouvernement régional ne s’en émeut pas.

Des confinements de nuit ? Des buvettes fermées ? Des étudiants interdits de guindaille ? Des sportifs priés de rester chez eux ? Depuis quelques jours, toutes ces questions se sont posées en Wallonie. Et pour obtenir des réponses, tous les regards ont convergé et convergent encore vers les gouverneurs, ces drôles d’oiseaux de notre paysage institutionnel.

Et ce n’est pas tout… Le gouverneur du Hainaut a par exemple décidé d’imposer le port du masque dans les cimetières. Après d’autres, son collègue du Luxembourg a décrété que chaque citoyen devait avoir un masque à portée de mains quand il évolue dans l’espace public. En province de Liège, c’est la consommation d’alcool sur la voie publique qui a été interdite durant la nuit.