Cyclisme: Mark Cavendish, l’orgueil plus que la vitesse

Mark Cavendish, triple lauréat du Grand Prix de l’Escaut entre autres joyeusetés, n’a plus levé les bras depuis février 2018. Le Britannique n’y arrive plus. Au point d’évoquer sa fin de carrière.

Il n’a définitivement plus rien de sa brillance historique. Tout juste s’accroche-t-il encore péniblement à la queue d’une comète qui s’évanouit, inexorablement, dans le noir profond d’un ciel qui a trouvé d’autres étoiles, plus jeunes, plus éclatantes, plus fougueuses, à vénérer. Mark Cavendish le confessait, les larmes se noyant sur ses joues rincées par la grisaille belge, mercredi au sortir de Gand-Wevelgem : « C’est peut-être la dernière course de ma carrière ». Une classique que le Britannique a disputée à l’avant, prenant inhabituellement l’échappée pour rappeler qu’il pédalait toujours dans le peloton tant voilà des années qu’il a perdu la richesse de son expression. Sa dernière victoire ? Le 8 février 2018, sur le Tour de Dubaï. Près de trois saisons sans lever les bras pour ce carnassier, irisé à Copenhague, qui depuis son arrivée tonitruante dans la caste des grands lors du… Grand Prix de l’Escaut 2007 où il avait dominé Robbie McEwen, n’a cessé d’amasser les victoires.