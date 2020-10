Comment la crise fait tanguer l’immobilier de bureaux

Télétravail généralisé, mesures sanitaires renforcées, la situation actuelle pousse les entreprises à s’interroger sur la réorganisation des espaces de travail… et à attendre avant de prendre des décisions stratégiques. De quoi bousculer le secteur de l’immobilier professionnel.

Aujourd’hui, 7,5 % des 13 millions de mètres carrés de bureaux à Bruxelles et dans sa périphérie sont encore disponibles, c’est-à-dire à vendre ou à louer. - Photo News.

Les études se succèdent et les conclusions se ressemblent : le télétravail s’installe structurellement. Cette fois, c’est la banque ING qui s’est penchée sur le thème avec un sondage auprès d’environ 1.000 personnes chez nous. Parmi celles qui travaillaient de la maison durant la crise, 85 % pensent que ce mode de fonctionnement va continuer au moins un jour par semaine, 50 % au moins deux jours et 21 % à mi-temps. Seules 15 % d’entre elles pensent que cela va s’arrêter. Autre chiffre révélateur : 16,5 % seulement des personnes sondées ne veulent plus entendre parler du télétravail, alors que près d’une sur deux souhaite continuer (les autres ne se prononcent pas).