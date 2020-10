L’iPhone 12 sort en 4 versions et en 5G pour mieux séduire

Il y a les geeks nantis qui passent à la caisse chaque année. Puis les personnes les plus attentives à la préservation de nos ressources naturelles qui ne changent qu’en raison d’une panne irréparable ou d’une obsolescence technologique manifeste. Mais, en moyenne, les utilisateurs lambda de smartphone remplacent leur terminal tous les trois ans. Du moins, si l’industrie leur donne de bonnes raisons d’acquérir un nouveau modèle. A ce petit jeu mâtiné de redoutable marketing, Apple brille dans l’univers des téléphones intelligents. A chaque génération, le constructeur californien pousse les formes et les fonctions de son iPhone un peu plus loin. « Tant et si bien que ces changements mineurs itératifs pris tous ensemble peuvent faire la différence après trois générations », explique Anthony Nelzin-Santos, journaliste chez MacGénération, le média en ligne de référence francophone sur l’actualité Apple.