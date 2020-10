Axel Witsel avant Islande-Belgique: «C’est collectivement qu’on va savoir remplacer les absents»

Suite aux absences de nombreux titulaires, Witsel sera le Diable rouge le plus capé en équipe nationale face à l’Islande ce mercredi en Nations League.

La Belgique affrontera l’Islande mercredi à Reykjavik en Nations League sans, notamment, Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou Dries Mertens. « C’est collectivement qu’on va savoir les remplacer demain », a estimé Axel Witsel, mardi, à la veille de la rencontre.

« Je pense que c’est collectivement qu’on va savoir les remplacer demain », a expliqué Witsel. « C’est clair que quand ils sont là, c’est toujours mieux pour nous. Ils sont super importants, surtout offensivement mais on a le groupe pour pouvoir faire la différence.

Ces absences impliquent-elles plus de responsabilités pour Witsel, qui en l’absence aussi de Vertonghen, sera le Diable avec le plus de présences en équipe nationale ? « Peut-être. Maintenant cela fait longtemps que je suis là. Ce n’est pas parce que Kevin, Eden ou Jan ne sont pas là que j’ai plus de responsabilités. Je suis toujours moi-même. Je reste égal à moi-même que ce soit sur le terrain ou en-dehors. »