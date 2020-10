Roberto Martinez avant Islande – Belgique: «Les autres joueurs ont l’occasion de prendre leurs responsabilités»

La Belgique affrontera l’Islande mercredi dans son quatrième match de la Nations League. Un match que les Diables rouges joueront sans de nombreux titulaires habituels. Mardi, le sélectionneur Roberto Martinez a souligné que c’était « l’occasion pour d’autres joueurs de prendre leurs responsabilités. »

Martinez devra se passer notamment de Thibaut Courtois, de Jan Vertonghen, des frères Eden et Thorgan Hazard, de Dries Mertens et de Kevin De Bruyne. « Nous n’avons jamais été dans une telle situation. Ce sont des joueurs qui ont un grand rôle. Mais c’est l’occasion pour d’autres joueurs de prendre leurs responsabilités et d’assumer un rôle de leader », a commenté Martinez, qui a précisé que « rien ne changera dans notre façon de jouer. »