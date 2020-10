Jérôme Lejeune: «L'ADN de Ricercar? La découverte de répertoire»

En 1980, Jerôme Lejeune créait Ricercar, un label qui s’imposa rapidement comme l’un des piliers de la redécouverte de la musique ancienne et baroque. Bilan, 40 ans plus tard.

Une intuition. Une envie. L’histoire d’une passion. Il y a 40 ans, Jérôme Lejeune et son équipe ne se doutaient pas de la folle épopée qui les attendait en créant Ricercar. Pourtant, très vite, ce « petit » label est devenu indispensable et s’est affirmé comme l’un des piliers de la redécouverte de la musique ancienne et baroque. À l’heure de son 40e anniversaire, il est l’heure du bilan avec Jérôme Lejeune, créateur, directeur artistique et cheville ouvrière. Entre anecdotes et perspectives futures.

Au départ, quelle était votre volonté lorsque vous avez décidé de fonder Ricercar ?