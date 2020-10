L’album 4 étoiles de la semaine: Vox Luminis, ensorcelant

Un bel exemple de la continuité de l’éditeur Ricercar dans l’approche du monde musical allemand avant Bach. D’Andreas Hammerschmidt, compositeur en poste à Freiberg et Zittau avant la naissance de J.S.Bach, l’album anniversaire reprend une brève sélection de pages vocales et instrumentales. Cette fois, Lionel Meunier ambitionne un portrait plus complet, centré sur des œuvres qui couvrent la période de la Passion à l’Ascension, extraites des divers recueils publiés sous les formes les plus variées, des concerts spirituels aux madrigaux sacrés et autres motets. Par sa ferveur, son intensité et sa profondeur, l’interprétation de l’ensemble de Vox Luminis, soutenu dans les parties instrumentales par l’éclat de l’ensemble Clematis, s’inscrit pleinement dans la lignée de ses devancières (Greta De Reyghere et Ricercar Consort). Avec un confort musical encore plus ensorcelant.