La thérapie cellulaire de Bone Therapeutics franchit une nouvelle étape

Du fait du vieillissement de la population et des modes de vie sédentaires, le nombre de personnes souffrant de pathologies dégénératives de la colonne vertébrale est en croissance constante, explique la société basée à Gosselies. La fusion vertébrale est une intervention chirurgicale utilisée pour soulager la douleur et améliorer la capacité fonctionnelle des patients. Cette technique consiste en la fusion de deux vertèbres, ou plus, à l'aide d'une cage et d'un matériau de greffon afin de souder une section instable de la colonne vertébrale et d'immobiliser une articulation intervertébrale douloureuse.

L'étude de phase IIa a été conçue pour évaluer la sécurité et l'efficacité d'ALLOB, la plateforme de thérapie cellulaire allogénique de Bone. Après 24 mois de suivi, 90% des patients présentent une fusion osseuse ainsi que de fortes améliorations cliniques de la capacité fonctionnelle et de la réduction de la douleur.