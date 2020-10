«L’activité hospitalière non-covid va devoir diminuer», alerte le directeur des Cliniques de Saint-Luc

Renaud Mazy était l’invité de la matinale de la Première ce mercredi. Il s’est montré alarmant sur la situation hospitalière, alors que les hôpitaux passent en phase 1A. Pour l’administrateur délégué des Cliniques universitaires de Saint-Luc à Bruxelles, il n’y a « aucun doute » que l’activité hospitalière non covid va diminuer.

« J’espère vraiment qu’on ne va pas arriver à la même situation qu’au printemps, parce que toute une série de pathologies n’ont pas pu être prises en charge. Pour le moment on doit commencer à diminuer les activités non urgentes, on se prépare pour la semaine prochaine. »

Les visites vont également être limitées, comme l’explique Renaud Mazy : « La prévalence du virus est telle dans la population qu’on doit restreindre les visites dans les hôpitaux. Elles ne seront possibles qu’après plusieurs jours d hospitalisations et avec une limitation dans le temps. »