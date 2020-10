Comment recevoir facilement le journal chez vous le(s) jour(s) de votre choix

La situation sanitaire étant alarmante, on évoque un nouveau « lockdown ». Un confinement nocturne est décrété en Brabant wallon et en Luxembourg. Personne ne le souhaite. Mais si l’épidémie de Covid-19 continue sa progression actuelle, un nouveau confinement sera inévitable. Le même qu’en mars-avril ? Sans doute pas. En tout cas dans un premier temps. La version papier du journal «Le Soir» reste disponible dans ses points de vente habituels pour accéder à tous les décryptages de la rédaction. Depuis le début de la crise, la rédaction du « Soir » s’est organisée afin de continuer à bien vous informer sur tous ses supports (papier et numérique).