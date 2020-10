Comment la génomique révolutionne le traitement du cancer

La recherche contre le cancer évolue chaque jour un peu plus. Une connaissance plus approfondie de la génomique des tumeurs a permis l’émergence de thérapies ciblées qui visent la mutation génétique responsable du cancer plutôt que sa localisation.

Qui n’a pas dans son cercle social une connaissance concernée de près ou de loin par le cancer ? Véritable fléau, cette maladie progresse chaque année. Ainsi, la Fondation contre le cancer estimait que pas moins de 18,1 millions de personnes recevraient le diagnostic de cancer en 2018 dans le monde et, surtout, que 9,6 millions d’entre elles en décéderaient. Le crabe, comme on l’appelle parfois, gagne du terrain. Mais face à lui, des chercheurs travaillent au quotidien pour tenter de gagner cette lutte contre le cancer. La recherche avance et de nouveaux traitements font leur apparition. A la traditionnelle chimiothérapie viennent aujourd’hui s’ajouter des thérapies plus ciblées, élaborées grâce à une compréhension plus avancée de la génomique du cancer, autrement dit l’analyse génétique de celui-ci.