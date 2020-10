Romelu Lukaku s’exprime sur le racisme dans le foot: «Avec la fédération, on va mettre en place des actions pour que ça change» (vidéo)

Un an après être arrivé à l’Inter, Romelu Lukaku a malheureusement connu des épisodes liés au racisme, en Italie. Que ce soit les cris de singes scandés par des supporters de Cagliari que la une de La Gazzetta dello Sport qui avait titré « Black friday » avec Lukaku et Smalling représentés, la veille du match Inter-AS Roma. « Quand j’ai tiré le penalty, je n’ai pas réalisé. C’est quand un pote à moi m’a envoyé la vidéo après le match que j’ai vu. J’ai fait ‘’whaou’’ », explique Big Rom au sujet des Sardes. « Pour l’histoire avec Chris Smalling, ça m’a un peu dérangé. Mais avec ce qu’on voit aux Etats-Unis, indirectement, on est quand même touchés, car on sait que ça peut arriver à tout moment. Même en Belgique »