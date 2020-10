Plutôt faux

L’élection présidentielle est toujours présentée comme un duel : Biden-Trump pour la course 2020. Or, on a tendance à l’oublier, de petits candidats sont toujours en lice à l’heure d’écrire ces lignes : près de 1.215 Américains se présentent en tant que candidats indépendants. Si pour l’immense majorité, il s’agit de parfaits inconnus, la célébrité de l’un d’entre eux questionne : Kanye West a-t-il une chance de faire basculer l’élection ?