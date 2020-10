«La nature nous apportetout ce dont nous avons besoin»

For Urban Passion organise un forum sur l’influence des changements climatiques sur les villes. Rencontre avec l’architecte-urbaniste Philippe Madec, spécialiste de l’aménagement du territoire.

L’écoquartier horticole des Noés à Val-de-Reuil (France) est une des réalisations multiprimées de Philippe Madec. Il comprend 98 logements et crèches passifs ainsi qu’une chaufferie urbaine au bois. - pierre-yves bruneau.

Quel avenir pour nos villes alors que le climat n’en fait plus qu’à sa tête ? Les études scientifiques annoncent si pas l’apocalypse, du moins des variations brutales du thermomètre dans un sens comme dans l’autre, avec de graves conséquences sur les villes à l’horizon de quelques décennies à peine. C’est-à-dire demain. Deviendront-elles inconfortables ? Perdront-elles de leur attractivité ? Le réchauffement et la multiplication des îlots de chaleur, les variations extrêmes de pluviosité ou la perte de la capacité des sols à accueillir la nature menacent leur dynamique et leur devenir. Toutes ces menaces nous concernent tous.