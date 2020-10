Coronavirus: Walibi annonce l’annulation de son festival Walibi On Stage

Pour la direction de Walibi Belgium, l’annulation du festival porte un nouveau coup dur au parc d’attractions wavrien et à l’ensemble des acteurs culturels et événementiels qui s’étaient mobilisés pour l’organisation de cette manifestation.

La direction du parc d’attractions Walibi a annoncé mercredi l’annulation, en raison de la situation sanitaire, de « Walibi On Stage », un événement prévu initialement du 31 octobre au 7 novembre, durant les vacances d’automne. L’événement, qui ambitionnait de proposer aux visiteurs du parc wavrien plus d’une centaine de concerts et d’animations musicales donnés par des artistes belges, était destiné à remplacer la fête d’Halloween. A ce stade, cette annulation ne devrait pas empêcher le parc d’attractions de rester ouvert les week-ends d’octobre et durant les vacances d’automne.