La ventilation peut tuer les virus

Privilégier la facture énergétique ou la santé des employés ? Telle est la question à laquelle vont devoir répondre à l’avenir les patrons d’entreprises. Cette question, c’est Vinçotte, la plus grande entreprise indépendante de contrôle, d’inspection et de conformité en Belgique, qui la pose à une période où la circulation des virus hante nos jours et nos nuits.

Depuis juin, les techniciens de Vinçotte effectuent des tests dans des entreprises au sujet des installations HVAC, dénomination qui, on le sait, a trait au chauffage, la ventilation et l’air conditionné. Et leur constat est sans appel : si l’on veut éviter la propagation du coronavirus, il est temps d’adopter les mesures qui s’imposent.