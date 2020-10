Coronavirus - "Le baromètre fédéral pas prêt ? Confinement partiel à Vilvorde" (Hans Bonte)

Hans Bonte, bourgmestre Vilvorde, plaide mercredi pour l'introduction d'un "confinement partiel" à Vilvorde et dans la périphérie flamande. Le bourgmestre veut introduire un code orange dans l'enseignement, fermer l'horeca et les centres de fitness, et introduire les mêmes règles pour le sport que lors du premier confinement. "Si le baromètre fédéral n'est pas prêt pour la fin de cette semaine, nous introduirons ces mesures à Vilvorde au début de la semaine prochaine", prévient Hans Bonte.