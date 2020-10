Covid: Batibouw retient son souffle

Pour l’instant, je peux vous dire que Batibouw aura lieu, point final… »

Le ton utilisé par Frédéric François, le directeur du salon de la construction et de la rénovation programmé du 27 février au 7 mars 2021, est catégorique. Certes, les chiffres des contaminations au coronavirus sont « dramatiques », pour reprendre les termes du directeur, la situation est évaluée jour après jour et l’annulation du Salon de l’auto tombée en début de semaine n’est pas une bonne nouvelle, mais l’espoir fait vivre.

« Maintenant, il est un fait que si on assiste dans les prochains jours ou les prochaines semaines à une catastrophe sanitaire et que le gouvernement décide d’annuler tous les grands événements, c’est qu’il aura raison de le faire et nous nous plierons à sa décision », poursuit Frédéric François. « Nous ne sommes pas des fous dangereux (sic)… »