Tour d’Italie, 11e étape: nouvelle victoire pour Arnaud Démare, Joao Almeida reste maillot rose

Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté la 11e étape du Tour d’Italie, qui a relié Porto Sant’Elpidio à Rimini sur 182 km mercredi. Le Picard s’est imposé au sprint devant le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) et le Colombien Alvaro José Hodeg (Deceuninck-QuickStep).

Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) conserve le maillot rose de leader qu’il porte depuis le soir de la 3e étape.

Une échappée de cinq coureurs – Sander Armée et les Italiens Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Fabio Mazzucco et Francesco Romano (Bardiani CSF Faizanè) et Marco Frapporti (Vini-Zabù-Brado-KTM) – s’est formée en début de course.