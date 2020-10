10 novembre 2016 : le saut dans l’inconnu

J+2, on peut aborder par tous les bouts possibles l’élection à la présidence américaine de cette star de la téléréalité qu’est Donald Trump, l’expliquer par dix ou vingt bonnes raisons. Mais ce verdict est une utlime alerte. Le « business as usual » n’est plus acceptable, pas plus dans le chef des élites politiques, intellectuelles que médiatiques. Il faut sauver et relégitimer nos démocraties, avant qu’elles ne fissinet pas s’autodétriure définitivement, lit-on dans Le Soir du 10 novembre 2016.

Dans son édito du 10 novembre 2016, Christophe Berti, rédacteur en Chef du Soir, titre : tout le monde s’est trompé. Sauf Trump

Le chef du service Monde en 2016, Jurek Kuczkiewicz, écrivait au lendemain de la victoire de Donald Trump, que c’est aussi notre démocratie européenne qui est en grave danger.