Nouvelles mesures contre le coronavirus: «Il n’y a pas de cacophonie. On ne vit qu’à un seul endroit», défend Elio Di Rupo

Il n’y a pas de cacophonie. On ne vit qu’à un seul endroit, dans une seule province et on applique les mesures de l’endroit où l’on vit », a répondu le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, aux députées régionales Marie-Martine Schyns (cdH) et Jacqueline Galant (MR) qui l’interrogeaient, mercredi, en séance plénière du parlement wallon, sur la diversité des décisions prises par les cinq gouverneurs de province wallons pour faire face à la recrudescence de l’épidémie de coronavirus.

« Les bourgmestres sont excédés. Il faut absolument une communication claire si on veut faire respecter les mesures », lui avait auparavant expliqué Jacqueline Galant, députée régionale et bourgmestre de Jurbise (Hainaut).