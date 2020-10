Environnement: la Commission européenne dénonce le manque d’ambition du plan énergie-climat belge

On ne s’attendait pas à des gerbes de félicitations, mais bien à de sérieuses critiques. On n’est pas déçu. La Commission européenne a publié mercredi son évaluation du plan énergie-climat de la Belgique. La plupart des remarques formulées de manière préliminaire par l’exécutif européen sont confirmées. Et d’abord le caractère brouillon de la copie, résultant de l’empilement non coordonné de quatre plans – les trois Régions et le fédéral. « La contribution belge est difficile à analyser parce qu’elle ne suit pas le modèle du règlement européen sur la gouvernance de l’union de l’énergie et l’action climatique ». Une des raisons est l’éclatement des compétences entre les différentes entités, note l’Europe.