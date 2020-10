D1A: sept joueurs de Waasland-Beveren testés positifs au coronavirus

Sept joueurs de Waasland-Beveren ont été testés positifs au coronavirus, a confirmé mercredi le club waeslandien. Les joueurs concernés, dont l’identité n’a pas été dévoilée, ont été immédiatement placés en quarantaine.

« Après l’apparition d’un cas de coronavirus au sein du club, les joueurs, membres du staff et employés ont passé un nouveau test », a communiqué le club. « Ces tests ont révélé sept cas positifs au sein du groupe de joueurs. Tous les membres du staff et employés ont été testés négatifs. Les joueurs sont en bonne santé et ont été placés en quarantaine. »