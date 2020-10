Standard: cinq joueurs n’auront qu’une séance collective avant de défier Bruges samedi

Après Collins Fai, présent mardi à l’entraînement après une semaine de stage avec la sélection du Cameroun, ce sont Arnaud Bodart et Zinho Vanheusden qui sont rentrés mercredi dans le courant de la journée de leur déplacement avec les Espoirs belges en Moldavie. Tous les deux retrouveront donc leurs équipiers ce jeudi matin.

Les cinq derniers internationaux, Gojko Cimirot, Aleksandar Boljevic, Kostas Laifis, Selim Amallah et Laurent Jans (auteur d’un assist sur le but victorieux du Luxembourg au Monténégro, 1-2), seront quant à eux de retour sur le sol belge dans le courant de la journée de jeudi et ne seront donc présents à l’entraînement que vendredi matin, ce qui signifie qu’ils n’auront qu’une séance collective dans les jambes avant de défier le FC Bruges samedi (20h45) à Sclessin. Pas l’idéal évidemment, en termes de préparation, pour Philippe Montanier et son staff…