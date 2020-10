Le Standard s’offre de nouveaux horizons

Un match référence disputé à Charleroi, deux nouveaux joueurs recrutés dans la dernière ligne droite du mercato, le retour de blessure de deux cadres que sont Samuel Bastien et Maxime Lestienne et des réservistes efficaces : en deux semaines, les perspectives du Standard ont bien changé.

Sept matches en vingt-deux jours avant d’atteindre la troisième trêve internationale de la saison : dès ce samedi (20h45) face au FC Bruges, le Standard abordera un calendrier difficile et exigeant avec, dans la foulée du duel face aux Flandriens, la visite des Glasgow Rangers (22 octobre), un déplacement à Saint-Trond (25 octobre), un autre à Lisbonne pour y défier Benfica (29 octobre), la réception d’Ostende à Sclessin (1er novembre) et deux nouveaux déplacements, à Poznan (5 novembre) puis à l’Antwerp (8 novembre). Cette nouvelle série de sept matches, plus corsée que la précédente, le club liégeois l’entamera pourtant avec d’autres perspectives, tant les horizons, depuis quinze jours, ont changé d’importance.

Un match enfin maîtrisé du début à la fin.