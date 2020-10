Les Belges sollicités pour prêter une partie de leur épargne aux PME

Comment drainer une partie de l’épargne record des Belges – 291 milliards à la fin juin ! – vers les PME pour permettre à celles-ci de renforcer leurs fonds propres et de mieux traverser la crise économique ? Depuis le début de celle-ci, cette question taraude les Régions. Elles en sont toutes arrivées à la même conclusion : il faut leur donner plus d’incitants pour qu’ils acceptent de prêter de l’argent directement aux entreprises. En Flandre, une réforme du « win-win lening » visant à rendre ce dispositif de prêt de proximité plus attractif est rentrée en vigueur début du mois. En Région wallonne, le conseil des ministres devrait adopter ce jeudi en seconde lecture un projet de réforme du prêt « coup de pouce » en vue d’un lancement début 2021. Quant à la Région bruxelloise qui ne proposait rien de similaire jusqu’ici, elle a décidé d’imiter ses consœurs et lance à partir de ce jeudi le prêt « Proxi ».