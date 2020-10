Islande - Belgique: Saevarsson refroidit les Diables et ramène les Islandais dans le match (1-1, direct)

La Belgique se déplace en Islande ce mercredi soir, dans le cadre de la 4e journée de la Nations League.

Battus en Angleterre dimanche dernier (2-1), les Diables rouges ont perdu la première place du groupe 2, et doivent impérativement l’emporter ce mercredi, sous peine de voir l’Angleterre s’envoler en tête du classement.

Le onze des Diables : Mignolet, Alderweireld, Denayer, Boyata, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, Doku, Trossard, Lukaku.

Les temps forts

8’ : BUT DE LUKAKU ! Le Belge reçoit un ballon dos au but dans la surface et se retourne en effaçant son défenseur et marque d'une frappe pied gauche sublime. (0-1, 8e)