Nicolas Van Nuffel: «la transition, c’est un cap et un chemin»

Pour le président de la Coalition climat, la transition écologique et sociale est avant tout un chemin. Dans lequel la Belgique et ses habitants ont tout à gagner.

Ça s’appelle la « transition écologique et sociale » et Nicolas Van Nuffel, directeur du plaidoyer au CNCD-11.11.11, en est un de plus ardents avocats. En français ? « Il s’agit de dessiner un chemin qui nous permette de réconcilier trois dimensions trop longtemps opposées : assurer la prospérité, diminuer les inégalités sociales et internationales et revenir dans les limites environnementales de la Planète ». Sûr, le développement durable n’adviendra pas du jour au lendemain. Ce qui compte, insiste-t-il, c’est le cap qu’on veut se donner et le chemin pour y arriver.